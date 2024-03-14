İLAN T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/459 Esas

DAVALILAR : ERDOĞAN ÇAKMAK- Osman ve Emine'den olma 1971 doğumlu.

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasında, adresinize tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü :21/03/2024 günü saat: 09.00’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.