İLAN T.C. ANTALYA 11. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/172 Esas

DAVACI : MEHMET ÇILDIR-21899630840

VEKİLİ : Av. DURMUŞ KAAN ŞAHİN

DAVALI : LEYLA ÇILDIR-70345059766

Davacı Mehmet ÇILDIR ile davalı Leyla ÇILDIR arasında görülmekte olan boşanma davasının yargılamasında;

Davalı LEYLA ÇILDIR'a dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliğ edilememiş, ilgili konsolosluk aracılığıyla dört defa adres araştırması ve tebliğ için yazı yazılmış ise de herhangi bir cevap verilmediği ve Türkiye'de de gerekli araştırma yapılmış olduğu anlaşıldığından "HMK.nun 122 -127. madeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı ve delillerinizi mahkememize bildirebileceğiniz, 128. Md. Uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, ayrıca 139. Madde uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 14/09/2023 günü saat saat 15.05'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın sizin muvaffakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunur." hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.21/07/2023