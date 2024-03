İLAN T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/79 Esas

DAVALI : 1- FETHULLAH ÇAKIR - 15556392950

DAVA KONUSU: Antalya İli Aksu İlçesi Kemerağzı Köyünde bulunan12338 Ada 1 Parselde ana taşınmaz niteliği arsa, bağımsız bölüm niteliği dubleks mesken, Arsa payı 64/7948, Blok/Giriş/Kat No: G1/-/Zemin-1, bağımsız bölüm no:4, Cilt/Sayfa No: 29-2861 Olan Taşınmazdaki Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi talebidir.

Tarafınıza yurt içi ve yurt dışındaki adreslerinizden tebligat yapılmasının mümkün olmamakla Davacı Burak TIRAŞ tarafından hakkınızda açılan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davasına ilişkin olarak işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağına, davacı tarafından açılan davada iddia ve savunmaları, ilk itirazları, esas hakkındaki cevap ve karşı delillerini 2 hafta içinde mahkemeye bildirilmesi gerektiği hususunun HMK 122,317 ve 318 maddesi uyarınca ihtarı; HMK 139. maddesine göre ön inceleme duruşması için gerekli hazırlıkları yapmanız, HMK'nun 322/ilk maddesi delaletiyle HMK 139 maddesine göre duruşmaya katılması halinde dava hakkında HMK'nun 150. Maddesi hükmünün uygulanacağı,ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 02.07.2024 günü saat 09.50'de mahkememizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın yokluğunda yürütüleceği hususları İLANEN tebliğ olunur.07.03.2024