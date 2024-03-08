İLAN T.C. ANTALYA5. AĞIRCEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/196

KARARNO: 2024/42

Nitelikli cinsel saldırı suçundan Sanık Serkan Çatalkaya hakkında mahkememize açılan dava sonunda; mahkememizin05/02/2024tarih, 2022/196esas, 2024/42 karar sayılı kararı ile sanığın beraatine karar verildiği, karar tüm araştırmalara rağmen Müşteki ELENA EŞANU'ya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan " birer gazete veya ayrıca elektronik ortamda" ibaresi gereğince bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde İstinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.05/03/2024