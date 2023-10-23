İLAN T.C. ARAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/103

DAVALI : 1-SIRAGÖMÜ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

Davacılar tarafından davalılar Sıragömü Köyü Tüzel Kişiliği'ne karşı açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında;

Kastamonu ili, Araç ilçesi, Sıragömü köyü, 108 ada 51, 52 ve 54 parsel sayılı taşınmazlarla davacı tarafından dava konusu edilmekle,

Kastamonu ili, Araç ilçesi, Sıragömü köyü, 108 ada 51, 52 ve 54 parsel sayılı taşınmazlar hakkında davacılar tarafından TMK'nun 713/2 maddesi gereğince tapu iptali ve tescil davası açılmış olduğu, dava konusu taşınmaz üzerinde başkaca hak sahibi olduğunu iddia edenler ve TMK'nun 713/2 maddesindeki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde MK.nun 713/2 maddesi uyarınca mahkememizin 2023/103 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, müracaat etmedikleri takdirde tescile karar verilebileceği ilan olunur.