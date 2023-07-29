İLAN T.C. AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/883 Esas 06/07/2023

Davacı , HATUN ENGENÇ ile Davalılar , AYŞE TÖREN, FATMA DALGIÇ, FATMA ÖZLÜ, GÜLLÜ YANAR, İBRAHİM ENGENÇ, MEDİNE ENGENÇ, MERCAN GÜLER, MUSTAFA ENGENÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Konutu Şerhi Konulması (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmenadresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı, AYDIN ili, KÖŞK ilçesi, SOĞUKKUYU mah/köy, 101 Cilt, 111 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı, Ali ve Besime kızı, Köşk 10/04/1955 dogumlu, (TC.Kimlik No: 25663243540) MEDİNE ENGENÇ'e gerekçeli karar evrakının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Hatun Engenç tarafından davalılar Ayşe Tören, Fatma Dalgıç, Fatma Özlü, Güllü Yanar, İbrahim Engenç, Medine Engenç, Mercan Güler, Mustafa Engenç aleyhine açılan Aile Konutu Şerhi Konulması davasında yapılan açık yargılama sonunda davanın kabulüne, Aydın İli Köşk İlçesi 6 Eylül Mahallesi 537 parselde kayıtlı meskenin aile konutu olduğunun tespitine karar verilmekle, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.