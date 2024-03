İLAN T.C. AYDIN AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/1404 Esas Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı, Erzurum ili, Tekman ilçesi, Kırıkhan mah/köy, cilt no 48, hane no 31'de nüfusa kayıtlı, Fesih ve Bedriye'den olma Tekman 01/03/1982 d.lu (TC.Kimlik No: 13676134900) MEHMET ARAS'a dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Hülya Aras tarafından davalı Mehmet Aras aleyhine açılan TMK.nun 166/1.maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma talep edilmiş olmakla, davalı Mehmet Aras'a dava dilekçesinin gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının HMK.nun 122,126/1,127/1 md.leri gereğince iki haftalık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini mahkememize ulaştırması gerektiğinin dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.