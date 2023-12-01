İLAN T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Aralık 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/332 Esas

DAVACI : SELAHATTİN ATMACA

DAHİLİ DAVALILAR : 1-NEVİN KASPANOĞLU

2-SUNAY YILDIZ

3-CENGİZ MORGÜL

4-METİN MORGÜL

Davacı Selahattin Atmaca tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalılar Nevin KASPANOĞLU, SUNAY YILDIZ, CENGİZ MORGÜL ve Metin MORGÜL adına dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersiz yada yanlış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/02/2024 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023