İLAN T.C. BAFRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/108 Esas

Davacı Suat Aslan tarafından 30371297440 TC Kimlik Numaralı Mecit ve Hacer Kızı 1952 Doğumlu Fatma Aslan'ın ölü olduğunun tespitine ilişkin olarak Nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmakla; Mahkemenizce davalı Yusuf Topçu adına dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 06/10/2023 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12.07.2023