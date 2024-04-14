İLAN T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/542 Esas

DAVACI: ENGİN ÇAKMAK-10467050340

VEKİLİ: Av. ERHAN ARIKER - [16467-64184-76459]

DAVALILAR : 1- ELİF BAYOĞLU

2- AYŞE KUMRU İhsaniye Mah. 1511 Sok No:59 B/7 Bandırma/ BALIKESİR

3- ELİF AYDOĞAN Paşakonak Mah. 1041 Sk. Eren Apt. Sitesi No:25 İç Kapı No:6 Bandırma/ BALIKESİR

4- ERGİN CANDEMİR Inonu-Mah Mah. Erdogan-Sokak Cd. ErdoganApt.No: 32/1 D: 1 Sancaktepe / İSTANBUL

5- FERHAN EZGİN Paşakent Mah. Hamit Kaplan Cad. Beyaz Yalı Apt.Bandırma/ BALIKESİR

6- MURAT CANDEMİR Seramik Mah. Anafartalar Sk. No:8 İç Kapı No:1Çan/ ÇANAKKALE

7- NİMET EZGİN Sunullah Mh. H.Sezgin Sk.Saygılı Ap. No:17/2Bandırma/ BALIKESİR

8- SERPİL UÇAR Paşabayır Mah. Hamit Kaplan Cad. Beyaz Yalı Apt. 78/12 Bandırma/ BALIKESİR

9- SEVDE EZGİN Sunullah Mh. Hüseyin Sezgin Sk. Saygılı Ap. No:17 K:2 Bandırma/ BALIKESİR

10- SEZGİN ERDEM

11- SUAT EVRENOS 100. Yıl Mah. 1525 Sok. No:77A/6 Bandırma/ BALIKESİR

12- ZEYNEP ATEŞ Yurtiçi İkametgah Adresine Bakırköy/ İSTANBUL

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan SUAT EVRENOS'a tebligat yapılamamış oluptüm araştırmalara rağmen de adresitespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ekli duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden,

Davalıya, 02/04/2024 günü saat 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmadığı veyabir vekil ile temsil edilmediği, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine engel bir husus da bildirmediği takdirde, Balıkesir ili, Bandırma ilçesi,Çınarlı Mahallesi 2176 ada 65 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verileceği, tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.