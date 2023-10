İLAN T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/304 Esas

Davacı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili tarafından davalılar Hanedan Kur. Hizm. Gıda Yem. Tem. İnş. Ltd.Şti, Öğün Yemekhane Tem. Hizm. Tic. A.Ş, Ef-pa Hazır Yemek GıdaTem. Güv. İnş. Hayv. Taahhüt, San ve Tic. Ltd. Şti, Ermus Hazır Yemek Gıda Ltd.Şti, Özkeskin Tar. Ür. Gübre Hayv.Tıbbı Malz. Tem. Mad. Tem. İş. Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti, Saft Hazır Yemek Gıda, ve Tur. Ltd. Şti,Utku Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti davası nedeniyle; Davalı Utku Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti'ne gönderilen dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarına ilişkin davetiyenin tebliğ edilmediği, tüm aramalara rağmen adresi Tespit edilmediğinden hakkında ; Mahkememiz dosyasının 04/01/2022 tarihli bilirkişi Ümit Atav tarafından düzenlenen ek raporunda ; "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Gözde Birsöz Çocuk Yuvası Müdürlüğü bünyesinde, hizmet alımı kapsamına farklı alt taşeronlar yanında01/04/2004- 31/12/2014 tarihleri arasında çalışan Maviş Kabukçu isimli işçinin 01/01/2004 - 31/12/2014tarihleri arasında çalışmış olduğu işyerlerini gösteren SGK Hizmet dökümünde ,Utku Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat Sanayi Ltd. Şti firmasının ismi bulunmadığından dolayı, bu firma adına herhangi bir hesaplama yapılmadığının " rapor edildiği, yine Bilirkişi Hamit Tiryaki tarafından düzenlenen raporda;" davacı Bakanlık tarafından 34.760,51.TL'nin Bakırköy 4.İcra Dairesine ödendiği, davalı Hanedan Kurumsal firması tarafından ise 2.145,00.TL olmak üzere toplam 37.175,51.TL yatırılmış olup, toplam borç tutarı 35.742,66.TL'dir, kalan 1.432,85.TL'nin fazla yatırıldığı görülmektedir." şeklinde rapor edildiği ve ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, davalı Utku Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti'ne iş bu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “ "Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu " yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.