İLAN T.C.BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2006/579 Esas
DAVACI : CELAL EGE
DAVALILAR : 1- NİHAT YEŞİLBAŞ
2- TEMEL YEŞİLBAŞ
3- BEHİYE YEŞİLBAŞ
4- FAHRİ YEŞİLBAŞ
5- FATMA EGE
6- FATMA YEŞİLBAŞ
7- HİLAL ÖZIŞIK
8- İBRAHİM YEŞİLBAŞ
9- LEYLA GENÇ
10- LEYLA KORAÇ
11- MELAHAT YEŞİLBAŞ
12- MUSTAFA BUYACI
13- MUTLU YEŞİLBAŞ
14- NECMİ YEŞİLBAŞ
15- NEŞE YEŞİLBAŞ
16- SALİHA TOPRAK
17- SALİHE TOPRAK
DAVALI LEYLA KORAÇ;
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 04/06/2024 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01940771