İLAN T.C.BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2006/579 Esas

DAVACI : CELAL EGE

DAVALILAR : 1- NİHAT YEŞİLBAŞ

2- TEMEL YEŞİLBAŞ

3- BEHİYE YEŞİLBAŞ

4- FAHRİ YEŞİLBAŞ

5- FATMA EGE

6- FATMA YEŞİLBAŞ

7- HİLAL ÖZIŞIK

8- İBRAHİM YEŞİLBAŞ

9- LEYLA GENÇ

10- LEYLA KORAÇ

11- MELAHAT YEŞİLBAŞ

12- MUSTAFA BUYACI

13- MUTLU YEŞİLBAŞ

14- NECMİ YEŞİLBAŞ

15- NEŞE YEŞİLBAŞ

16- SALİHA TOPRAK

17- SALİHE TOPRAK

DAVALI LEYLA KORAÇ;

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/06/2024 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.