İLAN T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/9 Esas

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılar Seyfullah ÖZKARA vd.aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Seyfullah Özkara'nın İncili Mah. 2087. Sok. No:3/2 Emirdağ/Afyonkarahisar adresine gönderilen tebligatın adresten ayrıldığı ve yeni adresinin bilinmediği bahisle iade edildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligatayarar açık adresi tespit edilememekle, 24/04/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında davalı Seyfullah Özkara'dandavacı kurumun talep edebileceği alacak tutarının toplam 17.196,08 TL olduğu, diğer davalı Ahmet Önder Biberoğlu'ndan ise talep edilemeyeceğinin kanaatine varıldığı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, duruşma günü:15/06/2023 günü saat 09:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda karar verilebileceği hususu işbu ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yerine kaim olmak üzere7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.