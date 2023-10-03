İLAN T.C. BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/1539

DAVALILAR : 1- KAYHAN ARIN Aktaş Mahallesi Dr. Zihni Ülgen Sokak Ayna Yapı A1 Blok Bina No:101 / Da:3Bolu Merkez/ BOLU

Davacı Aydın Arın ve davalılar Nizamettin Arın ve arkadaşları arasında açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız, adresinizin yetersiz ve tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04.10.2023 günü saat: 11:05'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.