İLAN T.C. BOR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2023 / 00:01



SN.HAKAN BALİ

(TCKN:16079721890)

ESAS NO : 2021/604 Esas

DAVALILAR : 1- OKAN GÜK

2- ORHAN GÜK

3- OYA ALTINANAHTAR

4- FATMA BALİ

5- HAKAN BALİ Serhat Mahallesi 1288 Cadde Nev Bahar Blok No:8 G/11 Yenimahalle/ ANKARA

6- LEYLA BULAT

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar Niğde İli Bor İlçesi Kayaaltı Mahallesi 146 Pafta 561 Ada 16 Parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmişlerdir.

Durusma Günü: 30/10/2023 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.