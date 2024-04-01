İLAN T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2020/13 Esas

DAVACI: PIRLANTA YAPI İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM GIDA TEKSTİL TAŞIMACILIK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİLİMİTED ŞİRKETİ

DAVALILAR : 1- MERTAŞ TAŞIMACILIK TAAH VE İNŞAAT MALZ SAN TİC. LTD ŞTİ Mertaş Taşımacılık Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR

2- CİHAN ÇARBOĞA Bahçelievler Mah. Hüseyin Benderli Cad. Agabey Apt. Dış Kapı No:51, İç Kapı No:2 Burhaniye/ BALIKESİR

3- MEHMET ÇARBOĞA Kocacami Mah. Dolunay Sk. No:2 İç Kapı No:8 - Burhaniye/ BALIKESİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün vebilirkişi raporununDAVALICİHANÇARBOĞA 'YA ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/02/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Dava dilekçesindeözetle; Davalı Cihan Çarboğa ,06.03.2019 tarihinde üzerine aldığı tüm dava konusutaşınmazları zaman içinde 3,kişilere devrettiğini , bu devirlerin hangilerinin gerçek ,hangilerinin muvazaalı satış işlemi clduğu ayrı ayrı yargılama konusuolduğundanbahisledavalı Cihan Çarboğa ile Davalı Mertaş isimli şirket arasında gerçekleşen , bağımsız bölümlerin satışına ilişkin tüm tasarrufların takip konusu alacaklar ile sınırlı olarak ( takip konusu alacak ve faiz , masraf gibi eklentilerine yetecek oranda ) iptali iledavacıya dava konusu taşınmazlar üzerinde haciz ve satış isteme yetkisinin tanınmasına ; bu talebin kabul edilmediğitakdirde,borçlu Mehmet Çarboğa ile doğrudan doğruya hukuki işlemde bulunan tüm davalılar hakkında , taşınmazların devir tarihindeki gerçek değerleri üzerinden dava tarihinden itibaren işletilecek ticari faizleri ile birlikte tazminata hükmedilmesinitalep ettiği,

Mahkememizcealınan bilirkişi raporlarında ;Mehmet Çarboğa tarafından Cihan Çarboğa'ya 06-03-2019 tarihinde 1777 Yevmiye Nolu Resmi Senet ile satışı yapılan Taşınmazların satış değeri ; 122.350,00TLolduğunun ,Mehmet Çarboğa tarafından Cihan Çarboğa'ya 06-03-2019 tarihinde 1777 Yevmiye Nolu Resmi Senet ile satışı yapılan Taşınmazların 06-03-2019 tarihindeki güncel değeri ; 6.810,936,99TL olduğunun ,Cihan Çarboğa, Mehmet Çarboğa'dan 06-03-2019 tarihinde satın aldığı 54.850,00TL değerindekitaşınmazları 1.505,000,00TL ye 28-10-2019 tarihinde Mertaş Taş.Taah. ve İnşaat Miz. San.Tic.Ltd.Şti'ne sattığını,Mertaş Taş.Taah. ve İnşaat Miz. San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 08-11-2019 tarihinde Cihan Çarboğa TR630006 4000 0012 1220 7542 05 nolu hesaba 2.450.000,00TL “Burhaniye 765 ada 1 parsel 28-10-2019 tarih taşınmaz sat. tamamı bed.” Açıklaması ile ödeme yapıldığınıhususunda rapor tanzim edilmiş olup,

Mahkemenizce dava dilekçesiözeti , bilirkişi raporu özetibelirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından ,adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma günününvebilirkişi raporları DAVALI CİHAN ÇARBOĞA 'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.10/01/2023