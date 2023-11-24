İLAN T.C. BURSA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/903 Esas

DAVALI : AYHAN KULOĞLU - 36976078118

Davacı , FİRDES KULOĞLU ile Davalı , AYHAN KULOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma tutanağı ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı AYHAN KULOĞLU'nun 30/11/2023 günü saat 10:00'daki tahkikat duruşmasında davacı tanıkları dinleneceğinden, HMK 147/2 maddesi uyarınca bizzat mahkemede hazır bulunması, gelmemesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamaya devam edileceği, tahkikatın tamamlanması halinde sözlü yargılamaya geçileceği ve hüküm verilebileceği, taraflardan birinin duruşmaya katılmaması halinde sözlü yargılama duruşma gününün ayrıca tebliğ edilmeyeceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu tutanak hep birlikte imza altına alınmıştır.