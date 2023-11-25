İLAN T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/235 Esas

DAVALI : SALİH KIVANÇ UYSAL - 26227867134

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle yukarıda ismi belirtilen davalı adına tebliğat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK.nun 317 ve 318. maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesi ve eklerine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa cevaplarınızı, sunmak istediğiniz tüm delillerinizi ve belgelerinizi asıllarıyla birlikte ibraz etmeniz, hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz, aksi takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İlan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz, aksi halde HMK'nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde öne sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve HMK'nun 147/2 uyarınca duruşma günü olan 22/02/2024 günü saat 12:00'da yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2023