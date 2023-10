İLAN T.C. ÇANAKKALE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/223 Esas

DAVALI : BAHADIR KURU- Barbaros Mah. Troya Cad. Sahil Apt. No:8 İç Kapı No:8 Merkez/ ÇANAKKALE

Davacı Arzu Kuru vekili tarafından aleyhinize mahkememizde açtığı boşanma davasında özetle; tarafların 2005 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden 2 müşterek çocuklarının bulunduğunu, tarafların evlendikleri ilk günden beri sağlıklı ve sağlam bir yuva kuramadıklarını, problemlerinin sürekli devam ettiğini, aralarında güven kalmadığını, davalının evin ihtiyaçları ve müşterek çocuklarının ihtiyaçları ile ilgilenmediğini, davalının müvekkilinin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğini ve ekonomik olarak da şiddet uyguladığını, davalının bu eylemleri nedeniyle müvekkilinin artık dayanamadığını ve koruma kararı talep etmek zorunda kaldığını, müvekkilinin evliliği boyunca yaşadığı bu sorunlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, can güvenliğinden endişe eder hale geldiğini belirterek dilekçelerinde açıkladıkları nedenlerle adli yardım taleplerinin kabulüne, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, ortak çocukların velayetlerinin davacı müvekkiline verilmesine, davacı müvekkili ile dava sonucunda yoksulluk nafakasına dönüşmek üzere aylık 2.500,00 TL ve ortak çocuklar için dava sonunda iştirak nafakasına dönüşmek üzere aylık 2.500,00 TL'nin sonuç olarak toplam 5.000,00 TL'nin tedbir nafakası olarak dava tarihinden itibaren müvekkili lehine hükmedilmesine, müvekkili lehine hükmedilecek nafakanın ÜFE oranında her sene arttırılmasına, müvekkiline düğünde takılan 60 adet çeyrek altının davalıdan alınarak öncelikle müvekkiline aynen iadesine, mümkün olmadığı takdirde bedelinin iadesine, davacı müvekkili lehine 50.000,00 TL maddi tazminatı ve 250.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep etmiş,mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ihtarlı dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli davetiye çıkartılmış, adresinizden taşındığın gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK'nun 129. Maddesine uygun olarak cevap dilekçesi vermeniz, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca aynı süre içinde delillerinizi de bildirmeniz hususu tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2023

Katip 123239 Hakim 32446

