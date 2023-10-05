İLAN T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2023 / 00:01

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/416 Esas

DAVALI : KAZİM KÜÇÜKAL Ayazağa Mah. 207. Sok. No:20 Sarıyer/ İSTANBUL

Mahkememizin 08/05/2023 tarihli inceleme tutanağı ile verilen ara karar gereğince, dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Hatice Kılıç vekili dava dilekçesinde özetle dava konusu Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi hudutları dahilinde bulunan F19B25D3C pafta, 582 ada, 3 nolu parselde kayıtlı C1 Blok, 2.Kat 9 No numaralı taşınmazı üzerinde bulunan hacizlerin ve ipoteklerin kaldırılarak pürüzsüz ve takyidatsız olarak davacı Hatice Kılıç adına tescilini, bu talebin reddi halinde taşınmazın dava tarihindeki bedelinin veya ödenen bedelin denkleştirici adalet ilkesi gereğince günümüz değerinin hesaplanarak davalı İstanbul Palmiye Grup İnşaat Turizm ve Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti'den alınıp davacı Hatice Kılıç'a ödenmesini, bu talebin de reddi halinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca Hatice Kılıç tarafından ödenen sözleşmedeki daire satış bedelinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren dava dilekçesine 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ ve ihtar olunur.