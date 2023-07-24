İLAN T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/1154 Esas

Davacı Zeki CERİTOĞLU tarafından, tarafınıza açılan dava konusu muris Binnaz CERİTOĞLU'nun terekesine Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen gerekçeli karar gereği; Adana ili Ceyhan İlçesi, Hamitbey Mah/Köyü, Cilt No: 53 , Hane No:143 'de nüfusa kayıtlı Osman ve Binnaz'dan olma Ceyhan 05/01/1948 d.lu 14005226426 T.C. kimlik numaralı Ziya CERİTOĞLU'na ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle ;

Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize yargılama esnasında davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğ ile yapılmasına karar verilmiş olup, tarafı bulunduğunuz mahkememiz dosyası 30/11/2022 tarihinde karara çıkmış olup gerekçeli karar evrakının tarafınıza ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmekle;

1-Davanın KABULÜ ile; Adana İli Ceyhan İlçesi Hamitbey Mahallesi, 14011226298 T.C. Kimlik numaralı muris Binnaz Ceritoğlu'nun terekesinin Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/47 Esas sayılı dosyasında terekeyi temsil etmek üzere 15538175342 T.C. Kimlik numaralı Yusuf Mermi'nin mümessil olarak tayinine

2-Peşin harcın mahsubu ile birlikte eksik 21,40 TL harcın taraflardan Ceyhan 3. Noterliğinin 05/04/2021 Tarih 03465 yevmiye numaralı Mirasçılık Belgesindeki hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına

3-Davacı tarafından yapılan 86,50 TL Harç ve 2.651,20 TL masraf toplamından oluşan 2.737,70 TL yargılama giderinin taraflardan Ceyhan 3. Noterliğinin 05/04/2021 Tarih 03465 yevmiye numaralı Mirasçılık Belgesindeki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına

4-Artan yargılama giderinin HMK 333. Madde uyarınca davacıya iadesine

5-Mahkememiz iş yoğunluğu sebebi ile sair hususların HMK m.294/4 gereği gerekçeli karar ile birlikte değerlendirilmesine

Dair davacının yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. hususu, Gerekçeli Karar Evrakı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.