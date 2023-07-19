İLAN T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2019/1398 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan Müteveffa Zülfiye Aştı'ya aitVasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen gerekçeli karar gereği; Malatya ili Darende İlçesi, Kaldırım Mah/Köyü, Cilt No: 9 , Hane No:30 'da nüfusa kayıtlı Orhan ve Raziye'den olma Ceyhan 15/11/1976 d.lu 39667795080 T.C. kimlik numaralı Mehmet Mustafa Çuhadar'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle ;

Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize yargılama esnasında davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığındandava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğ ile yapılmasına karar verilmiş olup, tarafı bulunduğunuz mahkememiz dosyası 09/06/2023 tarihinde karara çıkmış olup gerekçeli karar evrakının tarafınıza ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmekle;

1-TALEBİN KABULÜNE, Gaziantepili, İslahiye ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı 34894457688 T.C, kimlik numaralı ZÜLFİYE AŞTI'ın 11/02/2018 tarihinde vefat ettiği anlaşılmakla sağlığında düzenlemiş olduğuCeyhan 1.Noterliğinin 26/09/2007 tarih 5152 yevmiye sayılı vasiyetname ile Ceyhan 1. Noterliğinin 02/02/2011 tarih 757 yevmiye sayılı vasiyetnamenin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

2-Mirasçıların istihkak iddialarının saklı tutulmasına,

3-Davanın mahiyeti gereği yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına

4-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına

5-Mahkememiz iş yoğunluğu sebebi ile sair hususların HMK m.294/4 gereği gerekçeli karar ile birlikte değerlendirilmesine

Dair tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzereverilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı hususu, Gerekçeli Karar Evrakı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.