İLAN T.C. ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2023 / 00:01



(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/441 Esas

DAVACI: CAVİT TAYYAR-28177146062 - Organize Sanayi Blusky mermer fabrikası Çine Aydın

DAVALI : MARİA VOROBİOVA- Yabancı kimlik no:1994122303309 Tetyana ve Aleksandr kızı 07/06/1985 Ukrayna doğumlu 9837 doğum yeri kodu,Kalkınma Mahallesi Akif Saruhan Cad. Yılmaz Suit Apat Blok No. 53 İç Kapı No. 2 Ortahisar/ TRABZON

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış, adresten sürekli olarak ayrıldığınız ve tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İHTAR: Davanın ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı cevap dilekçenizi ibraz etmeniz, aksi takdirde davadilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzereihtar ve ilanen tebliğ olunur.