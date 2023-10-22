İLAN T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 22 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/9 Tereke

Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Ahmetli mah/köy 8 Cilt, 124 Aile sıra numarada nüfusa kayıtlı 26.02.1976 doğumlu 03.12.2021 tarihinde vefat eden müteveffa Ömer KILINÇ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK.nın 612. Maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.