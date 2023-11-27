İLÂN T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2020/216 Esas

MUHATAP : (DAVALI) NAZIRA MAMANAZAROVA - 999*****184 Yabancı Kimlik No,

I****L ve K****A kızı. **/**/1993 doğumlu. Namangan İl, Namangan Şehri 1

Sahilboyu Cad. No:7 Namangan/ÖZBEKİSTAN

Davacı Ali Aydemir tarafından aleyhinize "evliliğinizde yemek ve ev işi yapmadığınız, eşiniz ile cinsel birliktelikten kaçındığınız, eşinize karşı ilgisiz olduğunuz ve onun ailesine karşı saygısız davrandığınız, İstanbul'a gitmek konusunda eşinize baskı yaptığınız, evlendikten 15 gün sonra eşinizin evde olmadığı bir vakitte evde bulunan 15.000 TL parayı ve ziynet eşyalarını alarak evden ayrılıp bir daha dönmediğiniz ve eşinizle oturum izni alana dek onu maddi ve manevi olarak kullanmak için evlendiğiniz" iddialarıyla açılan "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma" davasında; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamaması, başkaca bir adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.

İşbu ilanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacak olup;

"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesi gereğince, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, aynı Kanunun 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; yine davanın ön inceleme duruşmasının 21/02/2024 günü saat: 14:30'da yapılacağı, bu kapsamda HMK'nın 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK’nın 139/1-ç bendi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen tebliğ olunur.