İLAN T.C. DÖRTYOL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2017/453 Esas

DAVALI : Özgür Güneş KÜÇÜK - 263*****472 T.C. Nolu, Tayfur ve Refiye oğlu, 09/10/1976 doğumlu

Davacılar Cahit, Hasan Ayhan, Mehmet Cem ve Şaziye Küçük ile Fatma Zehra Canbolat, Havva Nigar Doğan tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Almanya ülkesi Berlin ilinde yaşadığınızdan konsolosluk vasıtasıyla yapılan tebliğ işleminden sonuç alınamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Dosyanın durusma günü: 11/01/2024 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞİ, ayrıca;

Fen bilirkişisi tarafından Dava konusu Özerli Mahallesi 162 ada 22 numaralı parsel 18641.00 m² yüzölçümünde, taşınmazın Tarla vasfında olup Mehmet Cem Küçük ve müşterekleri adına kayıtlı olduğunu, gayrimenkul değerleme bilirkişisi tarafından Davaya konu Hatay ili, Dörtyol İlçesi, Özerli Mahallesi 162 Ada 22 parselin, Davaya konu Hatay ili, Dörtyol İlçesi, Özerli Mahallesi 162 Ada 22 parselin 12.09.2017 dava tarihi itibari ile değerinin 1.621.767.00 TL olduğu görüş ve kanaati ile Malik Hisse tutarları:

Şaziye Küçük: Hasan Kızı 1/8 x 1.621.767,00 = 203.095.87 TL

Hasan Ayhan Küçük : Abdullah oğlu 3/40 x 1.621.767,00 = 121.632,62 TL

Fatma Zehra Canbolat Küçük:Abdullah Kızı3/40 x 1.621.767,00 = 121.632,62 TL

Havva Nigar Doğan : Abdullah Kızı 3/40 x 1.621.767,00 = 121.632,62 TL

Mehmet Cem Küçük: Abdullah oğlu 3/20 x 1.621.767,00 = 243.265,05 TL

Mehmet Küçük: Mehmet Emin Oğlu 1/2 x 1.621.767,00 = 810.883,50 TL

Olarak belirlenen bilirkişi raporuna karşı ilanen tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde itiraz edebileceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.