İLAN T.C. DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/326

DAVALI : 1-RAMAZAN YILMAZ - 65737346012 - Kocatepe Mah. Kemal Varol Sk No: 13, İç Kapı No: 2 İzmit / KOCAELİ

Davacı OGM vekili tarafından davalılar Ramazan Yılmaz vs aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle;

Davacı kurum tarafından Düzce ili Gümüşova İlçesi Yeşilyayla köyü 160 ada 8 parsel sayılı taşınmazın tamamının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla hazine adına kayıt ve tesciline ilişkin dava açıldığı, davalı Rıza ve Tenzile oğlu, 1956 doğumlu, 65737346012 TC Kimlik numaralı Ramazan Yılmaz'ın adresinin tüm aramalara rağmen bulunamadığından dava dilekçesininde ilanen tebliğ edildiği anlaşılmakla; Ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Ramazan Yılmaz'ın duruşma günü: 06/02/2024 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceğiilanen tebliğ olunur.