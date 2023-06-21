İLAN T.C. EDREMİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2018/197 Esas

DAVALILAR : 1- AYŞE KOCADOĞAN Zuhuratbaba Mah. Karabal Cad. No: 34/2Merkez/ İSTANBUL

2- GÜNGÖR ÖZYETKİN Zuhuratbaba Mah. Karabal Cad. No:34/:2Bakırköy/ İSTANBUL

Davacı Gülten KOCADAĞAN tarafından aleyhinize açılan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (Alacak) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Gülten Kocadoğan dava dilekçesinde özetle; kendisi ile müteveffa eşi Aliş Kocadağan'ın ortak hesapları olan Vakıfbank Edremit Şubesi 001580180133037228 nolu hesapta bulunan meblağın işletilen faizi ile birlikte oluşan meblağın yarısının ve söz konusu banka hesabındaki meblağın kalan yarısının müteveffa eşi Aliş Kocadoğan'dan olan miras hissesi tutarındaki miktarın kendisine ödenmesine ilişkin dava açmıştır.

Durusma Günü: 12/10/2023 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca Tebliğden itibaren HMK.nun 129.md.sindeki bütün unsurları içeren ve iddialara karşı savunmalarınızı ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masrafları ile birlikte iki haftalık süre içerisinde mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK.122-126-127-128-129 ve 131 md.) Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.