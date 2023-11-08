İLAN T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO:2022/372 E.

Davacı Ali Dede Koz tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasında Davalı Kadriye Polat'ın adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Mahkememiz dosyasının 15/02/2024 tarih ve saat 09:40'da duruşmasının yapılacağı ve duruşma günü bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Kadriye Polat'ailan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.