İLAN T.C. HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/97 Esas

Davacı Yaşar Yüksel tarafından aleyhinize açılan, davacının adına kayıtlı Karaburna Köyü 2778 parsel sayılı taşınmazına, maliki bulunduğunuz 2784 nolu parselden geçit hakkı verilmesi talebine yönelik dava açılmış, ön inceleme duruşma günü 22/06/2023 günü saat 09:10'ye bırakıldığı anlaşılmakla,

Davalı Rafet Çelik'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış olup davalı Rafet Çelik'e dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.