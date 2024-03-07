İLAN T.C. İSTANBUL 25.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 07 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO :2023/206 Esas

KONU : 2.Gaiplik ilanı Hak.

Davacı, Maliye Hazinesi'nin Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle;

Türk Medeni Kanunu 33. Maddesi uyarınca dava konusu isimleri geçen ve gaiplikleri istenilenİstanbul ili, Şişli İlçesi, Ergenekon Mahallesi,638 ada, 57 pafta, 27 parsel nolu taşınmazın taşınmazın 1/2 hisse malikleri Yogi Corci kızı Despina Dimitrakopulos ve Anastas oğlu Dimitri Bursalıoğlu'nun mirasçılarından Amalia Bursalıoğlu ile Vasiliki Bursalıoğlu'nu tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresleri bilenlerin iş bu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/206 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olmaları halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin TMK 588 ve 33. Maddesi gereğince gaipliklerine ve gaip adına olan taşınmazın Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği ikinci kez ilanen tebliğ olunur. 14/02/2024