İLAN T.C. İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/592 DAVALI : NİLGÜN ÇAKMAKDavacı tarafından İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yeniköy Mah. 974 ada, 30 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye yurt içi ve yurt dışı bildirilen adreslerinize çıkarılmış olup, adresinizde bulunamama/ayrılma gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/12/2023 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ikinci defa ilanen tebliğ olunur. 12/05/2023