İLAN T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/722 Esas

DAVALILAR : 1- DİDEM KÜÇÜKYILMAZ - 28912950770

2- İLKAY MEHMET KÜÇÜKYILMAZ - 28915950616

Davacı tarafından aleyhinize açılan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında; alınan 07/11/2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Nihai takdir sayın mahkemenizde olmak üzere Detayları yukarıda verilen inceleme tespit ve değerlendirmeler sonucunda;Davacı Banka tarafından davalılar aleyhine İstanbul 1.İcra Müdürlüğünün 19.02.2021 Tarih 2021/5687 E Sayılı İlamsız İcra Takip dosyasından: 1)Davalı asıl Borçlu Erma Hazır Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş‘den Takip 19.02.2021 tarihi itibariyle Talep edebileceği Nakit alacak: tarafımızdan 206.587,46 TL asıl alacak için işlemiş faiz ve ferileri ile birlikte 220.123,07TL ve 2.502,12TL İhtarname masrafı ile birlikte toplamda 222.625,19TL olarak hesaplanmış olmasına karşın Davacı Banka, tarafımızdan hesaplanandan daha az tutarda olmak üzere takipte 206.587,46TL Asıl Alacak 9.535,85TL İşlemiş Faiz 476,79TL %5GV 2.502,12TL masraf 219.102,22TL toplam Nakit alacak talebinde bulunmuştur. Davacının takipte talebiyle bağlı olmak üzere talebin yerinde olduğu, 206.587,46TL asıl alacağa takip 19.02.2021 tarihinden itibaren %46,80 Temerrüt faiz ve faizin %5GV talep edilebileceği, 2)Davalı/müteselsil borçlular İlkay Mehmet Küçükyılmaz ve Didem Küçükyılmaz’dan tahsilde tekerrür olmamak üzere takip 19.02.2021 tarihi itibariyle talep edilebilecek banka alacağı 206.587,46TL asıl alacak (Talep gibi)9.489,25TL işlemiş faiz (tespit gibi),474,46TL BSMV (tespit gibi) 2.502,12TL İhtarname Masrafı olarak toplamda 219.053,29TL olarak hesaplandığı, fazla taleplerin yerinde olmadığı, takip tarihinden itibaren 206.587,46TL asıl alacak için %46,80 Temerrüt faizi, %5 BSMV’den ve ayrıca kendi temerrütlerinden dolayı bankaya karşı sorumlu olduğu, 3)Ayrıca, Gayri nakdi Çek Kredisinden kaynaklanan 12 adet çekten kaynaklanan ve banka sorumluluk bedelleri toplamı 26.700,00 TL’nın Sözleşme hükmü ve emsal yargıtay kararları gereğince asıl kredi borçlusu ve Davalılar/müteselsil borçlulardan depo talebinin yerinde olduğu, 4)Müteselsil Kefillerin bankaya karşı ödeme sorumluluğundaki toplam alacağın, kefillerin Kefalet limiti içinde kaldığı, Tarafların diğer taleplerinin Sayın Mahkemeniz takdirleri içinde kaldığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Mahkememizce bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.