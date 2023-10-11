İLAN T.C.İstanbul Anadolu3. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/256 Esas

DURUŞMA GÜNÜ: 05.12.2023

SAATİ : 09:55

MÜŞTEKİ : KUZEY HIRDAVAT ELEKTRİK İZOLASYON YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SANIK : MURAT KAM

Mahkememizce sanık MURAT KAM' ın dava dilekçesinde belirtilen adresine Tebligat Kanununun hükümleri uyarınca dava dilekçesi, ilgili çekin bir sureti, bozma tensip zaptı, gerekçeli karar ve istinaf ilamını içerir duruşma gününü bildirir davetiye gönderildiği ancak bila dönmesi ve sanık MURAT KAM' ın sistem üzerinden alınan nüfus kayıt örneğinde yerleşim yeri adresinin de bulunmaması, kolluk tarafından yapılan araştırmada tebliğe yarar adresinin tespit edilememesi ve sanık hakkında düzenlenen yakalama emrinin infaz edilememesi nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 05.12.2023 günü saat 09:55' de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde İcra İflas Kanununun 349. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06.10.2023