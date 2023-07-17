İLAN T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/2202 Esas

Davacı Poletto Ayakkabı San. Dış. Tic. A.Ş. vekilli tarafından açılan davada alınan bilirkişi raporundan özetle; Davaya konu İzmir ili, Konak ilçesi, İsmet kaptan mahallesi, 1052 ada, 21 parseldeki taşınmazın konumu, kat sayısı, teknik özellikleri gibi ölçütler gözönünde bulundurulduğunda taraflar arasında aynen ya da para ilavesi suretiyle taksimi mümkün olmadığı, bu sebeple dava konusu taşınmazdaki ortaklığın ancak satılarak giderilebileceği, keşif tarihi itibari (10.05.2023) ile taşınmazın 1 nolu bağımsız bölümün 6,172,000.00 TL, 2 nolu bağımsız bölümün 1,640,000.00 TL 3 nolu bağımsız bölümün 1,430,000.00 TL, 4 nolu bağımsız bölümün 1,430,000.00 TL 5 nolu bağımsız bölümün 1,300,000.00 TL ve binanın toplam değerinin 11.972.000 TL olabileceği tahmin ve takdir edilmiştir. Ancak 1*****4 T.C. Kimlik numaralı davalı Efe BERKÖZ'ün MERNİS adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve duruşma gününün 03/10/2023 tarihinde olduğu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.