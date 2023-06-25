İLAN T.C. İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/269 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar uyarınca, 299****446 T.C. Kimlik numaralı Şaban'dan olma,Aydın İli Kuyucak İlçesi Azizabat Köyüne kayıtlı 01/07/1881 doğumlu Mehmet'in 3. dereceye kadar mirasçılarının bulunmaması nedeniyle mahkememizde Hazine'nin mirasçılığının belirlenmesi açısından ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 594 maddesi uyarınca murisin mirasçısının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği ilan olunur.