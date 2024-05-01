İLAN T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı : 2022/1557 Esas27/09/2022 Konu : İLAN

İLAN

MELEK YÜZGÖN'ün mahkememizde hasımsız olarak açmış olduğu Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

T.M.K.'nun 33/2.maddesi gereğince gaipliği istenen, aşağıda açık kimliği bulunan Hüdai YÜZGÖN hakkında bilgisi olan kişilerin 6 ay içinde mahkememize başvurmaları veya bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/09/2022

GAİPLİĞİ İSTENEN:

Hüdai YÜZGÖN

TC Kimlik No: 51190243296 RAİF ve FATMA'dan olma, 02/01/1940 doğumlu