İLAN T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/1284 Esas

DAVALILAR : 1- KEVSER YALÇIN - 39814680290.. Fevzi Çakmak Mah. 23072 Sk. No:21 İç Kapı No:3Merkez/ BURDUR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından T.K. 28. Md. Uyarınca dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/10/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/02/2024