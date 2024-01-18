İLAN T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/33 Esas

DAVALILAR : KADRİ ÖZBİLECİKLİ- 57667014994

Davacı tarafından siz aleyhine İpotek davasının yapılan yargılamasında duruşma gününü bildirir ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:13/02/2024 günü saat: 10:10'da duruşması yapılacağından, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu duruşma günü ve saati yerine geçeli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.