İLAN T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2022/281 Esas
DAVALI : ÜMÜT ZORLU (T.C.162*****294)
Davacı Saniye Merden tarafından tarafınıza açılan davada bilinen adresinizde tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
25/01/2024 günü saat: 14:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş sayılarak dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 30/11/2023
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|BASIN NO: ILN01943430