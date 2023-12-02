İLAN T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/281 Esas

DAVALI : ÜMÜT ZORLU (T.C.162*****294)

Davacı Saniye Merden tarafından tarafınıza açılan davada bilinen adresinizde tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

25/01/2024 günü saat: 14:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş sayılarak dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 30/11/2023