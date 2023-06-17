İLAN T.C. KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/238 Esas

DAVACI : GÜLÜSTAN KEPENEKCİ-

DAVALILAR : 1- KARS MALİYE HAZ İNESİ Kars Merkez/ KARS

2- KARS BELEDİYESİ Kars Merkez Kars Merkez/ KARS

Kars 3.Asliye Hukuk mahkemesinin 2022/238 Esas sayılı dava dosyasında görülen tapu iptali ve tescil davasında verilen ara kararı gereğince;

Kars İli Merkez ilçesi Paşaçayır Mahallesinde Kadastro paftasında tapulama harci olan alan içerisinde 1420 ada 1 nolu parselin batısında bulunanve içerisinde yapı müştemilatı mevcut olan tescil harici kalan taşınmazı Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereğince gereğince zilliyetlik nedeniyle davacı Gülistan Kepenekci kendi adına tapuya tescilini talep ve dava edilmiştir.

İş bu dava konusu taşınmazın üzerinde üstün hak ve iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 12/04/2023