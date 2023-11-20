İLAN T.C. KDZ.EREĞLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/195 Esas

Davacı , MUSTAFA BOSTANCI ileDavalı , BALLICA KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu, Zonguldak ili, Ereğli ilçesi Ballıca Köyü 163 ada 15 parsel ile dava dışı 163 ada 12 parsel arasında kalan ve 49,60 m2 yüzölçümlü,alanın zilyetlik hakkı dayanak gösterilerek davacı adına tescili istenildiğinden,Dava konusu, Zonguldak ili, Ereğli ilçesi Ballıca Köyü 163 ada 15 parsel ile dava dışı 163 ada 12 parsel arasında kalan ve 49,60 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Kdz Ereğli 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/195 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.