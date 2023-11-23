İLAN T.C. KİLİS SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/1571 Esas11/10/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ERTÜRK'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP
TC KİMLİK NO : 12567106446
ADI SOYADI : MEHMET ERTÜRK
BABA ADI : MENNAN
ANA ADI : MERYEM
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1970
DOĞUM YERİ : KİLİS
İKAMETGAH ADRESİ : Mağaracık Küme Evleri No:30 MağaracıkKilis Merkez/ KİLİS
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|BASIN NO: ILN01936455