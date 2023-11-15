İLAN T.C. MUT 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO: 2022/330

DAVALI: ESİN GÜLER - 24950016850 KARAMAN ili, MERKEZ ilçesi, YEŞİLDERE mah/köy, 150 Cilt, 191 Aile sıra no, 117 sırada nüfusa kayıtlı, UĞUR ve ŞENGÜL oğlu/kızı, 01/01/1988 dogumlu,

Mahkememizce Esin GÜLER'e bilirkişi raporları, duruşma zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından,bilirkişi raporu ve son duruşma zaptının tebliğine karar verilmiştir.

20/02/2023 tarihli dava konusu Mersin ili Mut ilçesi, Kavaközü mah. 101 ada 1009 parsel sayılı taşınmaz belirlenmiş olup, taşınmazın elma bahçesi vasfında 9.589,86 m² yüzölçümlü olduğu şeklinde fen bilirkişi raporunun,

27/02/2023 tarihli dava konusu Mersin ili Mut ilçesi Kavaközü mah. 101 ada 1009 parsel sayılı taşınmazın elma bahçesi vasfında olduğu, 9.589,86 m² yüzölçümüne sahip olduğu,taşınmazın ortalama %2-3 eğimli olduğu,dava konusu taşınmazın elma bahçesi vasfında olsa da keşif tarihi tarihi itibari ile ekili dikili ürün olmadığı, boş sulu tarla olduğu, boru hattı ile taşınması suretiyle sulama imkanının bulunduğu,resmi ulaşım yoluna sıkıntısının olmadığı, toplam değerinin 439.796,76 TLşeklinde ziraat mühendisi bilirkişi ve Gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi raporunun ilanen ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ edilenbilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verilecebileceği, ilanen tebliğ olunur. Durusma Günü: 28/11/2023 günü saat: 09:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verilebileceği"ilanen tebliğ olunur. 24/10/2023