İLAN T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/301 Esas

DAVALI : YALÇIN ŞAHAN Namık Kemal Mah. İpek Sk. No:99/1Merkez Nizip Gaziantep Nizip/ GAZİANTEP

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2024 günü saat: 09:30'da gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerinizdeki delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği, sunulmazsa delilden vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.