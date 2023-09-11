İLAN T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 11 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/79 Esas

DAVALI : İBRAHİM AYGÜN Çamlı köşk Misafirhanesi Köşk kışla Talas/ KAYSERİ

Davacı , RUKİYE AYGÜN ile Davalı , İBRAHİM AYGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı İBRAHİM AYGÜN adına dava dilekçesi tebliğe gönderilmiş ancak davalı taşınmış olduğundan bahisle dava dilekçesi, tensip zabtının tebliği yapılamamış, kollukça yaptırılan araştırma neticesinde adresleri tespit edilemediğinden adı geçen davalı adına dava dilekçesi, tensip zabtının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı Rukiye Aygün tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2022/79 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında aleyhinize dava açmış olup, işbu ilanen tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.127 maddesi gereğince cevap, tanık ve delil dilekçesi vermeniz gerektiği, aksi taktirde süre içerisinde cevap, tanık ve delil dilekçesi sunmamanız durumunda, bu davada tanık dinletmekten ve delil sunmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız hususu" Dava dilekçesi tensip zabtının tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 25/05/2023