İLAN T.C. SAKARYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/484 Esas

DAVALI : MURAT GÜNGÖR

Davacı Özlem Güngör vekili tarafından 10/08/2021 tarihinde aleyhinize açılan Boşanma dava dilekçesi ile;tarafların 2005 yılından beri evli olduklarını ve bu evliliklerinden müşterek iki kızlarının bulunduğunu, avalının Gürcistan'a çalışmak için gittiğini, davalının müvekkilini yurt dışından arayarak 4 yıl cezasının çıktığını ve yurt dışında kaçak yaşayacağını belirttiğini, 2013 yılından beri müvekkiline ve çocuklarına hiçbir şekilde maddi yardımda bulunmadığını, davalının Gürcistan'da başka birkadınla evlilik hayatı yaşadığını ve bu birliktelikten çocuklarının olduğunu sosyal medya hesaplarından ve yakınlarından öğrendiğini, müvekkilinin hem maddi hem de manevi yıkıma uğradığını belirterek boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin müvekkiline verilmesine,müşterek çocukları için 2.000 TL, kendisi için 1.000 TL olmak üzere toplam 3.000 TL tedbir nafakasına, bu miktar nafakaların kararın kesinleşmesi ile birlikte iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devam etmesine, 100.000 TL ManeviTazminatın ve şimdilik belirsiz olup bilirkişi incelemesi sonucu belirlenecek olan ziynet(Takı) alacağının davalıdan alınarak davacı müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiştir.

İş Bu Evrakın Tebliğinden İtibaren 2 Haftalık Kesin Süre İçerisinde Cevap Dilekçesi Verebileceğiniz, Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Vermediğiniz Takdirde Dava Dilekçesinde İleri Sürülen Vakaların Tamamını İnkar Etmiş Sayılacağınız, Ayrıca Hmk.nun 131 Maddesi Uyarınca Cevap Dilekçesi Verildikten Sonra Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülemeyeceği İlanenİhtar Ve Tebliğ Olunur.

16/10/2023