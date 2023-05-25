İLAN T.C. SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/219 Esas

Davacı - karşı davalı (Kayyım) Manisa Defterdarlığı tarafından; Mahkememizin 2022/219 Esas sayılı dosyasında davalı -karşı davacı MAHMUT ÜZEN aleyhine açılan İtirazın İptali davası ile, davacı - karşı davalı (Kayyım) Manisa Defterdarlığı aleyhine açılan zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası nedeniyle; Yukarıda esas sayılı dosyamızda dava konusu Manisa İli, Salihli İlçesi, Yılmaz Mah. 2602 Parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili TMK md. 713 gereği zilyetliğe dayalı olağanüstü zamanaşımından kaynaklı tapu iptali ve tescili davası açıldığına, yapılacak ilanda söz konusu dava ile ilgili Türk Medeni Kanunu md. 713'de belirtilen koşulların oluşmadığını ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyalarına itirazda bulunması gerektiği hususları ilanen tebliğ olunur.18/01/2023