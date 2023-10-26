İLAN T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/890 Esas

Aleyhinizedavacı Mikail Türkyılmazvekili Av.Erhan Arslan tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Elmalı köyü 154 ada 106, 124 ada 2-96, 128 ada 14, 109 ada 71-83-84,102 ada 44-47-48, 129 ada 15 ve Yukarı Mahalle 1445 ada 64 parsellerde kayıtlıDavalılar Hasan TÜRKYILMAZ, Sevim ACAR, Melek TÜRKYILMAZ ve Elif TÜRKYILMAZ'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

17/01/2024 günü saat: 10:50'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.