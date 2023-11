İLAN T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/26 Esas

DAVACILAR :1-DAVUT ŞARA:TC NO: 56683324940-YEŞİLALAN KÖYÜ SAVUR

2-OSMAN ŞARA:TC NO:56686324886-DİYARBAKIRKAPI MAH. SELALMAZ SOK. 196 NO: 6

DAVALILAR : 1- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2- MALİYE HAZİNESİ

3- MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4- MARDİN ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

5- ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı davalılar aleyhine Mardin İli Savur İlçesi Yeşilalan Mahallesi 105 ada 1 parsel ve Mardin İli Savur İlçesi Yeşilalan/Şafak Mahallesi 177 ada 3 parsellerle ilgili olarak Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmıştır.

Dava konusu taşınmazlar bakımından, davacı yararına kazanma koşullarının gerçekleşmediğini ileri süren veya taşınmazlarda hak iddia edenlerin son ilandan başlayarak üç ay içinde Mahkememize başvurarak itiraz edebileceği ve kendi adlarına tescil isteyebileceği, dava dosyasının duruşmasının 27/02/2024 günü saat: 11:00'a bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.13/11/2023